Le pagelle di Mandragora: partita con i fiocchi e la sua importanza cresce

La Fiorentina prosegue nella sua striscia positiva battendo anche la Cremonese in trasferta per 2-0. Protagonista assoluto è stato Rolando Mandragora, autore di un gol e di un assist. La Gazzetta dello Sport scrive: "Il gol dell'1-0 è importante ma l'assist è più bello: per il coraggio della scelta e per la tecnica". Il Corriere dello Sport lo giudica da 8 in pagella: "Con Amrabat a guardargli le spalle, ha tempo e modo di proporsi in avanti e gli effetti si vedono: gol e assist dentro una partita con i fiocchi". Tuttosport invece scrive: "Un gol e un assist vincente: una delle migliori prestazioni stagionali. Sempre protagonista, sempre al centro dell'azione". Firenzeviola.it lo applaude: "Tiro da fuori che finisce largo non di molto nei primi venti minuti, ma al secondo tentativo centra lo specchio e porta avanti i suoi. Bravo nell’offrire l’assist per il 2-0 firmato Cabral oggi è determinante". Infine la valutazione di TMW: "Conferma il feeling speciale con la Cremonese: dopo aver il primo e fin qui unico gol in Serie A ai grigiorossi, fa il bis allo Zini. Non bastasse, serve pure l'assist a Cabral. E la sua importanza cresce".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Firenzeviola: 7,5