Le pagelle di Mertens: ossigeno puro per il Napoli. Baila Dries, il bomber è tornato

Il Napoli batte il Benevento non senza difficoltà, ma il sospiro di sollievo che tira Gattuso è targato Dries Mertens. “In campo dal primo minuto - scrive la Gazzetta dello Sport - non si è voluto smentire, sbloccando la gara”. 6,5 anche per il Corriere dello Sport: “Baila Dries, dopo quasi tre mesi di astinenza. Ossigeno puro per il Napoli”. Si sale a 7 dalle parti di Tuttosport: “Il bomber è tornato”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7