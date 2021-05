Le pagelle di Messias: propulsore del Crotone, merita di restare in Serie A

Perché nessuno aveva notato il suo grandissimo talento? Junior Messias merita di restare in Serie A anche se non è riuscito a salvare il Crotone. Contro la Fiorentina l'ennesima grande prestazione della sua stagione, da 7,5 in pagella per noi di TMW. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport perché sono "Sue le occasioni migliori". "E' il propulsore della sua squadra, 6 dei 13 tiri del Crotone sono i suoi", scrive il Corriere dello Sport che gli assegna un 7. Mezzo voto in meno da Tuttosport.

I VOTI DI MESSIAS

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5