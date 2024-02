Le pagelle di Milinkovic-Savic: prima o poi la combina. Magari quando meno la aspetti

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, dopo una serie di prestazioni convincente, stecca nel match perso 2-0 contro la Lazio. Per La Gazzetta dello Sport è da 5: "La sua colpa è la lentezza con cui va a terra sui gol. Guendouzi è debole, Cataldi è angolato: nessuno dei due irresistibile". Stesso voto per Tuttosport: "Due tiri, due gol: sul primo ha evidenti colpe, sul secondo no. È un portiere che comunque non dà sicurezza, prima o poi te la combina, magari quando meno te lo aspetti".

Per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport la sua prestazione è invece da 5,5: "Guendouzi lo buca facilmente. Dopo poco il sovrapporsi perverso del gol di Cataldi. Una cantonata e mezza". Non cambia il giudizio di TorinoGranata: "Poco impegnato, ma sul primo gol ha delle responsabilità mentre non ne ha sul secondo". Infine è da 5,5 per TMW: "Praticamente mai impegnato, al primo tiro viene punito da Guendouzi e non è esattamente impeccabile. La sensazione è che potesse fare qualcosa di più". Un po' tutti insomma lo considerano non perfetto in occasione quantomeno della rete del vantaggio biancoceleste.

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

TorinoGranata: 5,5