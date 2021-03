Le pagelle di Morata: a rischio divano, fa l’1-0 con un movimento da 9. Il giocatore che serve

vedi letture

Alvaro Morata fa la differenza. Per il gol segnato ieri, che ha consentito alla Juve di sbloccare e poi vincere la partita con lo Spezia. Ma anche per i suoi movimenti. Come per Bernardeschi, unanime il 7 in pagella all’attaccante spagnolo. Partiamo dalla rosea: “Nella vita, a volte, basta poco. Era a rischio divano, invece va in panchina e, con un movimento da 9, fa 1-0”. “Quanto è importante rivederlo in campo - sottolinea Tuttosport -e in gol”. Chiosa affidata al Corriere dello Sport: “Entra e segna subito. Gol a parte, è il giocatore che serve”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 8