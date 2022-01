Le pagelle di Morata: utile nella quantità, ma dovrebbe fare gol. Mercato o no, serataccia

Si batte, ma non segna. Alvaro Morata era chiamato a dare delle risposte, dopo giornate in cui l’attaccante spagnolo è stato soprattutto al centro delle voci di mercato. Prestazione generosa, e infatti su TMW l’abbiamo “premiata” con un 6, condiviso anche dal Corriere dello Sport: “Prova a diradare i dubbi che la testa sia al Barcellona. Si vede che vorrebbe spaccare il mondo ma non ci riesce”. Più critici i commenti de La Gazzetta dello Sport (“Un uomo solo, ma senza comando. Mercato o non mercato, una serataccia”) e di Tuttosport (“Conferma di essere utile nella quantità, ma le sue mansioni dovrebbero contemplare anche una fame di gol che non si vede”)

TMW 6

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 6

Corriere della Sera 5,5

TuttoJuve 6,5