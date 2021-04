Le pagelle di Pellé: dov'è il furore necessario in una situazione di disagio?

Al suo ritorno in Italia Graziano Pellé non sta lasciando il segno al Parma e contro il Crotone da parte dell'ex Nazionale è arrivata un'altra prestazione deludente. "Dov'è il furore necessario in una situazione di disagio?", si chiede La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5 in pagella. Si vede poco e niente, secondo Tuttosport, che gli assegna lo stesso voto. Stesso voto dal Corriere dello Sport, mentre dal Corriere della Sera arriva mezzo punto in più.

I VOTI DI PELLE'

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5