Le pagelle di Pinamonti - Entra e fa gol: potrà dire di aver segnato nell'Inter del 19° Scudetto

vedi letture

Poco spazio in campionato, ma contro la Sampdoria gli basta una manciata di minuti per far vedere di che pasta è fatto. Stop e tiro vincente dopo l'assist di Barella, mentalità da grande giocatore e tanta voglia di tornare protagonista. Entrato al posto di Sanchez nella ripresa, Andrea Pinamonti ha messo il suo zampino sulla manita nerazzurra di ieri partecipando così alla festa Scudetto. "C'è gloria anche per lui: potrà dire di aver segnato nell'Inter del 19° Scudetto", evidenzia infatti La Gazzetta dello Sport. "Primo gol con la maglia dell'Inter: una giornata da ricordare", scrive invece il Corriere dello Sport. Voto 7 quasi all'unanimità per l'ex Genoa e Frosinone.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

L'Interista.it: 6,5