Le pagelle di Reina: due gol sul suo palo, più urla che parate. E' una serataccia

vedi letture

Il tiro di Rabiot è fortissimo e lo sorprende, complice anche la posizione, ma quando il portiere prende gol sul suo palo ha sempre una percentuale di colpa. Per questo Pepe Reina non ha grandi voti in pagella sui quotidiani di oggi. Un 5 da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport, secondo cui per lo spagnolo è una vera e propria serataccia. "Più urla che parate", scrive Tuttosport per il quale non è scagionato sull'1-1 di Rabiot perché si scansa dal suo palo.

I VOTI DI REINA

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5