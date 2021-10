Le pagelle di Reynolds: inadeguato per certi palcoscenici. Da mandare in prestito

Bryan Reynolds era arrivato a febbraio con grandi aspettative visto che veniva considerato uno dei migliori prospetti del calcio statunitense. Dopo diversi mesi, continua a essere un oggetto misterioso e nella partita persa clamorosamente per 6-1 dalla Roma contro il Bodo/Glimt in Conference League, è stato uno dei peggiori in campo. La Gazzetta dello Sport lo critica pesantemente scrivendo che è "totalmente inadeguato", talmente tanto da doverlo "mandare altrove, subito". Il Corriere dello Sport scrive che ha "lo sguardo spaurito del dilettante che chiamano all'ultimo per fare numero in una partitella tra amici" mentre per Tuttosport "non è semplicemente pronto per certi palcoscenici". Il Messaggero scrive che è "spesso dormiente" mentre VoceGiallorossa, che lo giudica con un pesantissimo 3 in pagella, aggiunge: "L'impegno ce lo mette ma soffre dietro e non fa niente davanti". Infine TMW lo difende scrivendo: "Difficile chiedere qualcosa a chi ha giocato un solo minuto in stagione".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 3