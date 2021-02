Le pagelle di Ronaldo: normalizzato e rimpicciolito, fa cilecca e non ha la batteria carica

Un paio di opportunità le ha avute, ma contro il Napoli Cristiano Ronaldo non ha trovato la via del gol, complice anche un Meret in stato di grazia. "Fa cilecca anche CR7. Ronaldo normalizzato e rimpicciolito. Un 'non' Cristiano", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Punizioni sballate, parata di piede, palla fuori, le respinte dei centrali. Spento, troppo". Anche dal Corriere della Sera arriva una bocciatura perché "La batteria non è carica".

I VOTI DI RONALDO

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6