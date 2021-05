Le pagelle di Rugani: subito un errore. Non era titolare dal 17 aprile e s'è visto

"Non era titolare dal 17 aprile. E s'è visto". Sintetica la pagella di Daniele Rugani scritta da La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta del Cagliari in casa contro il Genoa. Solo 5,5 per la Rosea, mezzo punto in meno per il Corriere dello Sport e noi di TMW: "Pronti-via, sbaglia in tandem con Klavan e favorisce lo svantaggio". Anche da Tuttosport arriva un 5,5: "Beffato sul tempo da Shomurodov in occasione del gol".

I VOTI DI RUGANI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Secolo XIX: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5