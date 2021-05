Le pagelle di Semplici - Beve la birra prima di San Siro, poi la birra la mette in campo il Cagliari

Si presenta a San Siro con la salvezza già in tasca e la certezza che il suo miracolo sia stato già compiuto a prescindere da cosa accadrà. Non gli basta però, vuole la conferma del campo e alla fine la ottiene: il Cagliari di Leonardo Semplici ci mette un po’ a giocare come vorrebbe, ma quando lo fa manda in imbarazzo il Milan per quanto difende bene. Hanno fatto festa prima? Così dicono, ma non s'è visto. "Santo subito? Il voto sale per la dignità e l'orgoglio mostrato fino alla fine. Beve la birra prima di entrare a San Siro, poi la birra la mette la sua squadra. Chapeau", è l'applauso cartaceo de La Gazzetta dello Sport al tecnico rossoblù. "La salvezza prima di cominciare fa giocare leggeri. Organizzazione perfetta là dietro, ma anche capacità di pungere", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Missione compiuta, dunque, con tanto di ciliegina sulla torta.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoCagliari: 6,5