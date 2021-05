Le pagelle di Zapata: avesse giocato la ripresa, a Marassi non sarebbe cresciuta più l'erba

E' un Duvan Zapata indemoniato quello che con la sua Atalanta ha battuto ieri il Genoa a domicilio. Si muove su tutto il fronte d’attacco, non dà mai punti di riferimento, è sempre pericoloso. Viene premiato dai quotidiani, a cominciare dal 7 de La Gazzetta dello Sport: "Non segnava da tre gare, troppe per lui. Ora è a 56 come Denis. In forma Juve". "Se avesse giocato anche il secondo tempo, a Marassi l’erba non sarebbe più cresciuta", scrive il Corriere della Sera. Da La Repubblica arriva un 7.

I VOTI DI ZAPATA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

La Repubblica: 7