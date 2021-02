Le pagelle di Pirlo: la rivincita è servita. E con le sue scelte responsabilizza tutti

Andrea Pirlo ha imparato dai propri errori. E dopo il ko di campionato, la sua Juventus riesce a battere l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. "Bella rivincita", scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea gli aggiustamenti soprattutto a centrocampo che di fatto indirizzano la partita. "La lezione del campionato è servita", per il Corriere dello Sport secondo cui la Juve "con pressing e attenzione" non consegna il centrocampo all'Inter. Per Tuttosport "in Coppa si sente a casa", da qui nasce la vendetta sui nerazzurri. Mentre il Corriere della Sera dà un taglio diverso all'apporto del tecnico bianconero: "Le sue scelte responsabilizzano tutti". E l'avere un CR7 formato killer là davanti aiuta eccome.

Le pagelle di Andrea Pirlo

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 6,5