Le pagelle di Smalling: ne combina una dietro l'altra. A Old Trafford non lo rimpiangono

vedi letture

Probabilmente se lo era sognato in modo molto diverso il ritorno da avversario a Old Trafford, Chris Smalling. E dire che il primo tempo non era stato nemmeno brutto. Poi, nella ripresa, il tracollo. Soprattutto dal rigore (che non c'era) in poi. "Se certe storie finiscono una ragione esiste", scrive la Gazzetta dello Sport. "Ne combina una dietro l'altra e a Manchester non lo rimpiangono", è invece il pensiero del Corriere dello Sport. Oltre all'emozione c'è anche la scarsa condizione post infortunio, ma Fonseca non aveva grosse alternative né dall'inizio né, soprattutto, a gara in corso.

Le pagelle di Smalling

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 5

la Repubblica - 4

Corriere della Sera - 4