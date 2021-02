Le ultime di formazione sul Milan verso il Derby: Pioli coi titolarissimi e con Tonali

vedi letture

Il Milan si prepara a sfidare l'Inter nel derby di domenica alle ore 15:00. Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi, a quella che per finora ha rappresentato la formazione 'tipo' dei rossoneri in stagione. Non ci sarà Bennacer che accusa un problema al flessore, da valutare al meglio i tempi di recupero. Per il resto difesa fatta con Kjaer e Romagnoli al centro, in mezzo chance pesante per Tonali dal 1'. Sulla trequarti dunque più Rebic di Leao e più Saelemaekers di Castillejo, confermato Calhanoglu dietro a Ibrahimovic.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.