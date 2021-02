Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, ECCO REYNOLDS. JUVENTUS, RUGANI PASSA AL CAGLIARI, KHEDIRA ALL'HERTHA. LAZIO, VAVRO CEDUTO ALL'HUESCA. CAGLIARI, OLIVA CEDUTO IN PRESTITO AL VALENCIA. PARMA, COLPO ZIRKZEE, DAL GENOA ARRIVA BANI. IL BOLOGNA ACCOGLIE ANTOV. TORINO, ARRIVA MANDRAGORA. UDINESE, DAL MANCHESTER CITY C'E' BRAAF. SASSUOLO, COLPO LAST-MINUTE: ACQUISTATO YEFERSON PAZ. CROTONE, DAL NAPOLI ARRIVA OUNAS. GENOA, LERAGER PASSA AL COPENAGHEN, SCAMACCA RIMANE.

Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Depositato il contratto del terzino statunitense classe 2001, che arriva dall'FC Dallas.

Daniele Rugani è un nuovo giocatore del Cagliari, come comunicato dal sito ufficiale della Lega Calcio. Il difensore, che ha interrotto anzitempo l'avventura al Rennes, si trasferisce in Sardegna dalla Juventus con la formula del prestito.

Sami Khedira è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Il club tedesco ha confermato tramite una nota ufficiale l'arrivo del centrocampista tedesco campione del mondo nel 2014. In maglia bianconera Khedira ha collezionato 145 presenze e 21 gol.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al termine della stagione sportiva corrente, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro alla Sociedad Deportiva Huesca.

Atterrato a Valencia in queste ore, Christian Oliva è da adesso ufficialmente un nuovo giocatore del club spagnolo. Il centrocampista uruguaiano classe 1996 - in arrivo dal Cagliari - dopo aver sostenuto le visite mediche di rito ha messo la firma sul contratto coi pipistrelli. Di seguito il comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica di avere ceduto al Valencia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive di Christian Oliva che si trasferisce sino al 30 giugno 2021. Arrivato in Sardegna dal Nacional Montevideo nel gennaio 2019, il centrocampista uruguaiano ha collezionato con la maglia del Cagliari 25 presenze e realizzato 2 reti. Buon proseguimento di stagione, Christian".

Altro arrivo per il Parma, che ha depositato in questi minuti il contratto di Joshua Orobosa Zirkzee, preso dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Per i ducali, assoluti protagonisti di questo mercato invernale, si tratta dell'ennesimo colpo per l'attacco.

Mattia Bani è ufficialmente un nuovo difensore del Parma. Dopo aver superato le visite mediche, il difensore ormai ex Genoa ha firmato il contratto col club ducale: operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Adesso è ufficiale: proviene dalla Bulgaria il nuovo difensore per il Bologna. Si tratta di Valentin Antov, capitano del Cska Sofia classe 2000 che arriva con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a tre milioni di euro in caso di permanenza in Serie A dei rossoblù. Il suo contratto è stato depositato in Lega.

Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista arriva dalla Juventus dopo aver interrotto il prestito all'Udinese, operazione che si chiude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'ufficialità arriva dal sito ufficiale della Lega Calcio.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese annuncia l'arrivo dell'olandese Jayden Braaf dal Manchester City: "Udinese Calcio comunica l'acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Jayden Braaf dal Manchester City Fc. L'attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale. Braaf nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam".

Colpo last minute per il Sassuolo, che ufficializza allo scadere della finestra invernale di mercato un'operazione in entrata. La società neroverde ha infatti depositato il contratto di Yeferson Paz, difensore colombiano classe 2002 proveniente dal Cortulua.

Adam Ounas è un nuovo calciatore del Crotone. L'attaccante di proprietà del Napoli si è convinto in extremis della proposta dei pitagorici, quindi lascia il Cagliari per andare in Calabria, sempre in prestito. Lo si apprende dalla Lega Serie A.

Cercato da diversi club in Italia ed in Europa, Lukas Lerager (27) alla fine ha deciso di tornare in Danimarca. Il centrocampista passa in prestito dal Genoa al FC Copenhagen in prestito con diritto di riscatto.

Si conclude con un nulla di fatto il gennaio di mercato di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo attualmente in prestito al Genoa e appetito in questa sessione di mercato da numerosi club fra i quali la Juventus e il Parma, stando a quanto raccolto da TMW terminerà la sua stagione con il club ligure.

LIVERPOOL, ACQUISTATI DAVIES E KABAK. TOTTENHAM, PARROTT IN PRESTITO AL MILWALL. ARSENAL, MUSTAFI ALLO SCHALKE. MANCHESTER CITY, IL PORTIERE MURIC AL WILLEM II. EVERTON, LOSSL CEDUTO AL MIDTJYLLAND, KENNY AL CELTIC. AJAX, DAL SIVIGLIA ARRIVA IDRISSI. GALATASARAY, ACQUISTATO YEDLIN DAL NEWCASTLE. HOFFENHEIM, DAL BAYERN MONACO C'E' RICHARDS. JESE' RIPARTE DAL LAS PALMAS.

Alla fine l'ufficialità è arrivata. L'accordo con Preston North End è arrivata e Ben Davies è un nuovo giocatore del Liverpool. A darne l'annuncio sono i Reds con un comunicato diramato dal sito ufficiale. Il difensore centrale firmerà un contratto pluriennale.

E’ arrivata l'ufficialità per il passaggio di Ozan Kabak al Liverpool. Il difensore, che indosserà la maglia numero 19, vestirà la maglia dei Reds con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Cambio di casacca per Troy Parrott. L'attaccante rientrato dal prestito al Milwall è pronto per una nuova esperienza. Come informano gli Spurs, il giocatore si trasferisce all'Ipswich in prestito fino al termine della stagione.

Shkodran Mustafi saluta l'Arsenal. Il difensore tedesco torna in patria e vestirà la maglia dello Schalke 04. L'ex Sampdoria, si legge nel comunicato diramato dal club biancoblu, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Rientro alla base solo momentaneo per Aro Muric. Il portiere del Manchester City, si legge in una nota del club inglese, si trasferisce in prestito al Willem II fino al termine della stagione.

Jonas Lossl torna a casa. Il portiere danese, 32 anni, ha lasciato l'Everton per riabbracciare il Midtjylland, il club danese della Superliga dove ha iniziato la sua carriera. Ha firmato un contratto fino a giugno 2025.

Cessione in prestito per Jonjoe Kenny. Come si legge sul sito ufficiale della società, il 23enne terzino destro approda a titolo temporaneo al Celtic Glasgow. Il ragazzo, che ha collezionato solo otto presenze con la maglia dei Toffees, ha firmato un contratto con gli scozzesi fino al termine della stagione.

Nuovo innesto per il Galatasaray. Il club turco ha ufficializzato l'ingaggio di De Andre Yedlin, statunitense proveniente dal Newcastle. Questo il messaggio di benvenuto pubblicato sul profilo ufficiale Twitter.

Colpo dell'Ajax che si è assicurato Oussama Idrissi dal Siviglia. L'esterno offensivo marocchino, 24 anni, arriva in prestito fino al termine della stagione.

Chris Richards è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Bayern Monaco e andrà a puntellare il reparto arretrato del club tedesco, al momento decimato dagli infortuni.

Alla fine Jesé ha trovato squadra. L'attaccante, che aveva risolto il contratto col Paris Saint-Germain lo scorso dicembre, è tornato al Las Palmas, squadra della sua città natale e in cui ha giocato per sei mesi nel 2017. Anche in questo caso l'accordo è semestrale. Il giocatore ha scelto di vestire la maglia numero 9.