Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ATALANTA, PAPU GOMEZ A SIVIGILA: I DETTAGLI. INTER, LAUTARO RINNOVA, TENTATIVO HERTHA PER PERISIC E ERIKSEN. MILAN, LAZAAR PUO' ESSERE IL VICE THEO HERNANDEZ. ROMA, EL SHAARAWY POSITIVO: VISITE MEDICHE RIMANDATE ANCORA. LAZIO, CI SIAMO PER MUSACCHIO. FIORENTINA, DOMANI ARRIVA MALCUIT. CAGLIARI, SI LAVORA AL RITORNO DI DEIOLA. VERONA, DALL'UDINESE ARRIVA KEVIN LASAGNA. SAMPDORIA, DEPAOLI PASSA AL BENEVENTO.

Nel pomeriggio Alejandro Gomez ha raggiunto Siviglia per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto, pronto per iniziare la nuova avventura in Liga. L'argentino si trasferirà a titolo definitivo e all'Atalanta andranno 5,2 milioni di euro più 2 di bonus legati a obiettivi sia singoli che di squadra.

Lautaro Martínez e l’Inter, avanti tutta per il rinnovo. Prolungamento di un anno con adeguamento dell’ingaggio. Il rinnovo non sarà fino al 2025, ma fino al 2024. C’è l’accordo totale, mancano solo le firme che arriveranno a breve. Rimane la clausola da 111 milioni e c’è una clausola anti Juve da 150 milioni, come già ampiamente raccontato nei mesi scorsi. L’Inter blinda Lautaro Martínez, gli agenti sono in sede e la fumata bianca è davvero ad un passo. Il Toro vestirà ancora nerazzurro.

L'Hertha Berlino, secondo quanto rivela Sky, è a caccia di rinforzi importanti per aiutare la squadra a conquistare la permanenza in Bundesliga: nelle ultime ci sarebbero stati sondaggi per calciatori del calibro di Ivan Perisic (31) e Christian Eriksen (28) dell'Inter e Xherdan Shaqiri (29) del Liverpool. Nessuno dei tre, tuttavia, avrebbe accettato l'opzione tedesca: i due nerazzurri, in particolare, sarebbero frenati dall'alto stipendio che attualmente percepiscono a Milano.

Il Cagliari è al lavoro per il ritorno di Alessandro Deiola, centrocampista ceduto in estate allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l'arrivo di Duncan, e con Oliva e Caligara in uscita, il club sardo vorrebbe chiudere questa finestra di calciomercato con l'inserimento di un altro centrocampista visto che Asamoah nelle idee di Di Francesco giocherà da terzino, ruolo già ricoperto dal ghanese negli ultimi anni della sua carriera.

Contatti in corso. Lo Spezia nonostante lo scarso minutaggio fin qui concesso a Deiola (357 minuti nel girone d'andata) non vorrebbe farlo partire, ma il Cagliari ha bisogno di un altro centrocampista. E spinge per il ritorno del centrocampista classe '95 che ha col club sardo un contratto valido fino a giugno 2022.

Il Milan sta cercando un vice Theo Hernandez e la scelta potrebbe cadere su Achraf Lazaar, ex Palermo, attualmente al Newcastle. Il suo agente sta trattando in Inghilterra la rescissione del contratto e - riporta SportMediaset - potrebbe essere un buon affare low cost. Per il mancino italo-marocchino l'esperienza inglese non è stata certo delle più fortunate: appena 10 presenze (con vari prestiti) dalla stagione 2016-17. Era tornato in Italia vestendo la maglia del Benevento in quella stessa annata. Ancora una volta rimandate le visite mediche di Stephan El Shaarawy. L'attaccante classe '92 è risultato positivo al Covid-19 anche all'ultimo test effettuato e quindi non può svolgere i test fisici. Il giocatore ha già un accordo totale con la Roma, che però vorrebbe tesserarlo solo dopo le visite mediche.

Mateo Musacchio si avvicina a grandi passi alla Lazio. Come vi raccontiamo da ieri sera, è lui il prescelto per la difesa biancoceleste dopo l'infortunio di Luiz Felipe che ha costretto il club capitolino a tornare il mercato. L'accordo col Milan è stato trovato sulla base di un indennizzo da circa un milione di euro. Per il difensore argentino, invece, contratto di sei mesi con opzione di rinnovo a favore del club per due ulteriori stagioni. Un accordo che permette alla Lazio di rientrare nell'indice di liquidità presente nelle norme NOIF della FIGC.

L'ultimo dettaglio nella trattativa tra Napoli e Fiorentina per Kevin Malcuit è stato risolto. Il giocatore arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto e oggi saluterà i compagni azzurri in vista delle visite mediche con i viola che sono state fissate per domani mattina a Firenze.

Il Cagliari è al lavoro per il ritorno di Alessandro Deiola, centrocampista ceduto in estate allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l'arrivo di Duncan, e con Oliva e Caligara in uscita, il club sardo vorrebbe chiudere questa finestra di calciomercato con l'inserimento di un altro centrocampista visto che Asamoah nelle idee di Di Francesco giocherà da terzino, ruolo già ricoperto dal ghanese negli ultimi anni della sua carriera. Contatti in corso. Lo Spezia nonostante lo scarso minutaggio fin qui concesso a Deiola (357 minuti nel girone d'andata) non vorrebbe farlo partire, ma il Cagliari ha bisogno di un altro centrocampista. E spinge per il ritorno del centrocampista classe '95 che ha col club sardo un contratto valido fino a giugno 2022.

Kevin Lasagna è un nuovo attaccante dell'Hellas Verona, lo rivela il sito ufficiale degli scaligeri. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del 28enne attaccante Kevin Lasagna, che ha scelto il 92 come numero di maglia".

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto l'approdo di Fabio Depaoli al Benevento, che lascia l'Atalanta: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con l’Atalanta B.C. l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli. Gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo con diritto di opzione al Benevento Calcio".

TUCHEL NUOVO ALLENATORE DEL CHELSEA. REAL MADRID, IL PIANO PER ARRIVARE A MBAPPE'. PAPASTATHOPOULOS TORNA IN GRECIA, IL LIVERPOOL CI AVEVA PROVATO. PSG, SI VALUTA UNO SCAMBIO CON IL TOTTENHAM, DI MARIA VERSO IL RINNOVO.

Adesso è ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Chelsea di Roman Abramovich. È arrivato il comunicato da parte dei Blues. Contratto di 2 anni e mezzo per il campione di francia col PSG, ritroverà Christian Pulisic e Thiago Silva che ha già allenato a Dortmund e Parigi.

In Spagna sono sicuri: il Real Madrid è pronto a sferrare l'assalto per Kylian Mbappé. E Mundo Deportivo spiega la strategia del club spagnolo: nell'operazione da 160 milioni potrebbe rientrare il cartellino di Vinicius jr., valutato circa 60. Una contropartita che il Paris Saint-Germain e Leonardo apprezzano molto, visto che il brasiliano è un giocatore già "pronto" e potrebbe far coppia con il connazionale Neymar. I Blancos non sarebbero disposti a formulare un'offerta superiore, perché ritengono quella cifra "equa" per il mercato attuale e la crisi dovuta alla pandemia.

Sokratis Papastathopoulos ha firmato ieri con l'Olympiacos. Il difensore greco ha deciso di tornare a casa, anche se The Athletic rivela che all'ultimo momento c'è stato un tentativo del Liverpool. Jurgen Klopp, vista la situazione di piena emergenza in difesa, aveva pensato al giocatore già allenato in passato (nel Borussia Dortmund) per rinforzare il reparto, ma si è mosso troppo tardi. L'ex di Genoa e Milan aveva già trovato l'accordo con il club di Atene e ha così lasciato definitivamente l'Inghilterra.

Il PSG sta cercando di accontentare Mauricio Pochettino e proverà a ingaggiare il pupillo Dele Alli fino al termine della finestra di mercato. Parallelamente, il club parigino starebbe lavorando a uno scambio con l'Arsenal: secondo le informazioni riportate dal Mirror, Julian Draxler potrebbe trasferirsi a Londra, mentre Mateo Guendouzi dovrebbe fare il percorso inverso.

Angel Di Maria potrebbe prolungare presto il suo contratto con il Paris Saint-Germain. L'attuale accordo scadrà il prossimo giugno e, secondo le informazioni riportate da L'Equipe, l'argentino avrebbe a sorpresa deciso di tornare sui propri passi e accettare l'offerta del club parigino. Alla fine del 2020 il PSG aveva offerto un prolungamento (2 anni) con uno stipendio inferiore rispetto a quello attualmente percepito, ma il giocatore 32enne aveva rifiutato. Sulle sue tracce c'erano anche Juventus e Inter.