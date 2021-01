Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PAZZA IDEA TRA ROMA E MILANO: SI LAVORA ALLO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ. INTER, ACCORDO TOTALE CON GLI AGENTI DI LAUTARO PER IL RINNOVO FINO AL 2024. ROMA, VENERDÌ È IL GIORNO DI BRYAN REYNOLDS. LA JUVE SI PREPARA A BLINDARE DRAGUSIN, L'OBIETTIVO SCAMACCA PUÒ TORNARE AL SASSUOLO CON NIANG AL GENOA. NAPOLI: È FATTA PER ZACCAGNI, MA L'ANNUNCIO SOLO IN ESTATE. E DE LAURENTIIS PENSA A BENITEZ PER L'EVENTUALE DOPO-GATTUSO... PARMA, ECCO IL RUMENO DENNIS MAN. LE UFFICIALITÀ DI GIORNATA: ROVELLA E AKÉ SONO DELLA JUVENTUS, PORTANOVA E PETRELLI VANNO AL GRIFONE. MALCUIT DAL NAPOLI ALLA FIORENTINA, ADEKANYE VOLA IN OLANDA E DI CARMINE PASSA AL CROTONE

Edin Dzeko all'Inter e Alexis Sanchez alla Roma: la notizia del giorno, almeno per quanto riguarda il mercato di Serie A, è sicuramente il progetto di scambio tra nerazzurri e giallorossi. Secondo quanto raccolto da TMW, il bosniaco vive ormai da separato in casa nella capitale e gli intermediari sarebbero quindi al lavoro per trovargli la sistemazione più opportuna. Da segnalare, proprio in tal senso, il summit tenutosi in serata a Milano tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Tiago Pinto, dg della Roma.

Giornata importante, in casa nerazzurra, anche per il futuro di Lautaro Martinez: questo giovedì pomeriggio gli agenti del Toro hanno incontrato infatti il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Beppe Marotta nella sede del club. Dopo l'accordo degli ultimi giorni per il rinnovo fino al 30 giugno 2024, sono stati definiti ulteriori dettagli di un contratto che a febbraio verrà ufficializzato. La clausola da 111 milioni di euro, come raccolto da TMW, resterà anche nel nuovo contratto.

Lucien Agoumé e l’Inter, avanti insieme. Prove di rinnovo tra le parti per prolungare il contratto in scadenza nel 2022, contatti in questi giorni per trovare un’intesa. L’Inter - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - vuole blindare il centrocampista attualmente in prestito allo Spezia, anche per respingere gli assalti dall’estero. Perché il Bayern Monaco è attento alle evoluzioni, ma i nerazzurri provano a tutelarsi. E nei prossimi giorni proveranno ad accelerare per il rinnovo.

Bryan Reynolds alla Roma, ci siamo. Tutto definito e documenti firmati: il giocatore partirà venerdì mattina per l'Italia da Dallas con scalo in Germania. Dopo gli esiti negativi dei test Covid e il buon esito delle pratiche burocratiche, il laterale lascerà la MLS per sbarcare nella capitale. Visite e poi firma, giusto nel rush finale del mercato. Affare da 7.5 milioni di euro con 15% sulla futura rivendita per il Dallas.

Stephan El Shaarawy e la Roma, finalmente insieme. Venerdì sarà infatti trascorso il 21° giorno dall'accertata positività al Covid dello scorso 7 gennaio e il calciatore uscirà dunque dalla quarantena. ElSha, che lascia lo Shanghai Shenhua, effettuerà le visite mediche a Villa Stuart con la Roma tra venerdì e sabato. Poi firmerà il suo nuovo contratto coi capitolini.

Nonostante il forte pressing da parte del Lipsia, Dragusin, giovane difensore della Juventus, sembra destinato al rinnovo con la Vecchia Signora. I bianconeri infatti hanno tutta l'intenzione di allontanare le voci provenienti dalla Germania blindando il calciatore con un nuovo accordo fino al 2025, che potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni sarà un nuovo giocatore del Napoli a partire dal prossimo giugno. L'accordo col Verona è stato stipulato sulla base di 10 milioni di euro, tuttavia l'annuncio non verrà dato a fine sessione invernale come per Rrahmani ma solo all'inizio di quella estiva.

La sconfitta contro il Verona, la sesta in campionato per il Napoli, ha lasciato una ferita profonda all'interno del club, con De Laurentiis che dopo aver ribadito la fiducia pubblicamente al proprio allenatore, aspetterà le prestazioni contro Spezia e Parma per tirare le somme e decidere il da farsi. In primis va risolta la questione allenatore: i contatti con Rafa Benitez ci sono stati eccome. Lo spagnolo riflette e seguirà da lontano le vicende di casa Napoli, col presidente che ha già deciso che in caso di ribaltone sarà lui a guidare la squadra fino al termine della stagione. In dubbio anche il futuro del ds Cristiano Giuntoli, dopo scelte che non hanno pagato e un rendimento comunque al di sotto delle aspettative da parte della squadra azzurra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L'Atalanta stringe per l'arrivo di Viktor Kovalenko. Nelle ultime ore altri contatti, fruttuosi, e la situazione sta prendendo la giusta piega: si attende la fumata bianca. I nerazzurri vogliono arrivare alle visite mediche entro il weekend per evitare sorprese. L'operazione non è ancora fatta ma filtra grande ottimismo per il centrocampista classe '96 dello Shakhtar.

Un confronto decisivo per il futuro. Bruno Alves ha intenzione di rimanere a Parma e ha declinato alcune proposte, nello specifico dal Boavista e soprattutto dal Porto con prospettive anche da dirigente. In Italia ci avevano pensato Lecce e Cremonese, ma dal confronto emerso tra il Parma e l’entourage del giocatore è emersa la volontà del diretto interessato di non abbandonare la nave in un momento di difficoltà. Il futuro però resta un rebus. Al momento nessuna promessa di rinnovo, contrariamente a quanto sembrava possibile nei mesi scorsi. Bruno Alves vuole restare a Parma, per continuare a far sentire la vicinanza ai compagni e all’ambiente e dare il suo contributo. Poi il futuro sarà tutto da scrivere nelle prossime settimane...

Prima giornata a tinte gialloblù per l'esterno ex FCSB, Dennis Man. Il talento rumeno, preso dal Parma per 13 milioni più 2 di bonus, è arrivato a Collecchio e ha svolto le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto.

Il Parma è scatenato: dopo Dennis Man, il club di Krause sta per piazzare anche un altro colpo in attacco. Si tratta di Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco: intesa economica coi bavaresi, da definire se sarà prestito con obbligo di riscatto, preferito dai tedeschi, o con diritto, come propone il Parma.

Mattia Destro sempre più al centro del progetto Genoa. Grande protagonista in questa prima parte di stagione. Giocatore ritrovato, rigenerato. E presto cominceranno i lavori per il rinnovo fino al 2023, due anni in più oltre la scadenza attuale. Suona già qualche sirena di mercato, ma il Genoa ha intenzione di blindare un giocatore che si è rivelato fin qui fondamentale per la squadra. Lavori in corso.

Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it, l'esperienza di José Callejon alla Fiorentina potrebbe già essere agli sgoccioli. L'intermediario Alessandro Moggi questo giovedì ha fatto visita presso la sede del club viola per parlare del futuro dello spagnolo, che riflette visto il basso minutaggio agli ordini di Prandelli. L'equivoco tattico nato già in estate lo starebbe spingendo a pensare all'addio, con il Granada in forte pressing dopo il primo tentativo andato a vuoto la scorsa estate.

Nonostante le parole del ds Pradè rilasciate mercoledì in merito al mercato viola, secondo il Corriere dello Sport il Cagliari non ha mollato la presa sul centrocampista Erick Pulgar. Entro le prossime 48 ore il club di Giulini proverà così a dare l'assalto decisivo al cileno, altro giocatore espressamente richiesto da mister Di Francesco.

Il Genoa è pronto a riaccogliere M'Baye Niang in rossoblù dopo cinque anni: il grande ex torna dal Rennes in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Il senegalese sembra in vantaggio su Lammers, per cui in queste ore c'è stato un incontro. Contestualmente parte Gianluca Scamacca, ma non in direzione Juventus: in questo momento il Sassuolo non ha in mano l'offerta giusta per lasciar andare il giovane attaccante, quindi ha deciso di richiamarlo alla base e metterlo a disposizione di De Zerbi, alle prese con tanti infortuni nel reparto avanzato.

Le ufficialità di giovedì :

Nicolò Rovella è un giocatore della Juventus: ora è ufficiale. Depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, per resterà però in prestito ai rossoblù fino al termine della stagione.

Adesso è ufficiale: Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo aver concluso l'iter delle visite mediche al J Medical, infatti, il contratto dell'esterno d'attacco francese classe 2001 è stato depositato in Lega. Arrivato a titolo definitivo nell'ambito di uno scambio con l'Olympique Marsiglia (che ha portato in Francia Franco Tongya, centrocampista classe 2002), Aké sarà almeno inizialmente a disposizione della formazione Under 23.

Doppio colpo in entrata per il Genoa sull'asse Torino-Genova. Il club rossoblù ha infatti depositato in Lega i contratti di Elia Petrelli e Manolo Portanova, entrambi provenienti dalla Juve Under 23.

Nuovo prestito per Bobby Adekanye, attaccante di proprietà della Lazio che non ha trovato fortuna al Cadice in questa prima parte di stagione. Come comunicato dal club biancoceleste, infatti, il classe '99 si trasferisce in Eredivisie fino al termine del campionato: "La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione".

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Malcuit. Malcuit, nato a Chatenay-Malabry, il 31 luglio 1991, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club partenopeo, anche le maglie di Monaco, Saint-Etienne e Lilla.

Ivan Andonov è nuovo portiere della Fiorentina. Dopo la firma arrivata nella giornata di mercoledì, col giocatore già presente al centro sportivo, adesso c'è anche l'ufficialità. Il classe 2003 si trasferisce a Firenze dal Levski Sofia e si aggregherà alla Primavera allenata da Alberto Aquilani. Il suo contratto è stato depositato in Lega.

Il Parma chiude un baby colpo in Svezia: preso il giovanissimo sedicenne Emmanuel Tannor dall'IFK Goteborg. Finora parte delle giovanili del club svedese, il classe 2005 va a rinforzare il settore giovanile ducale. Tannor è un attaccante di 183 centimetri mancino.

È ufficiale il ritorno di Ewandro all'Udinese. Come si apprende dal sito della Lega Calcio, infatti, l'attaccante classe '96 ha interrotto il prestito al Recife (ultima parte di stagione al Vitória) in attesa di capire quale sarà l'eventuale nuova sistemazione.

Rinforzo in prospettiva per il Cagliari che guarda al futuro e si assicura un talento della Folgore Caratese. Preso Rachid Kouda, a lungo osservato da vicino sia da Conti che da Riccardo Guffanti, l’occhio rossoblu in giro per il mondo. Prestito con riscatto e una percentuale del 20% sulla futura vendita al club che ha lanciato il classe 2002 tra i grandi del calcio.

Il Crotone annuncia l'arrivo di Samuel Di Carmine, scelto dai pitagorici come rinforzo offensivo per i pitagorici in vista del girone di ritorno: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e Verona. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Possiede un gran fiuto del gol e da oggi è pronto a contribuire con le sue reti per centrare la salvezza con la maglia pitagorica".

CONTATTI TRA ROMULO E IL LEGANES, THIAGO SILVA VERSO IL RINNOVO COL CHELSEA. IL BARCELLONA RISCHIA DI FARSI SOFFIARE ERIC GARCIA, AVENATTI ALL'ANVERSA E TODIBO NEL MIRINO DEL NIZZA

Sirene spagnole per Romulo. Ci pensa il Leganes in Spagna. Contatti in corso, l’esterno svincolato dopo l’esperienza al Brescia è un’idea del club spagnolo. C’è il gradimento totale e l’accordo non rappresenta un problema. C’è un intoppo che al momento blocca il via libera: il Leganes deve fare un’uscita per liberare lo slot. Completata l’operazione in uscita potrà concentrarsi sul brasiliano.

II Porto è già proiettato alla prossima stagione. Dopo settimane di trattative, i Dragoes hanno raggiunto un accordo con il Grêmio per il trasferimento di Eduardo Gabriel Aquino Cossa (detto Pepê), che costerà circa 15 milioni di euro (più il 12,5% su una futura rivendita). Il 23enne esterno sinistro, talento della squadra olimpica brasiliana, ha segnato otto gol e fornito sette assist in 33 presenze in questa stagione.

Il Troyes è entrato da poco a far parte del City Football Group e ottiene i primi benefici. Dal Lommel, altro club satellite del Manchester City, arriva infatti il gioiellino Filip Krastev, 19enne bulgaro che era stato bloccato in estate dal club inglese. Una nuova esperienza, per permettere al talentino di crescere in un campionato - la Ligue 2 - sicuramente competitivo.

L'Eintracht Francoforte ha messo già a segno il primo, importante colpo per la prossima stagione. Dall'Union Berlino infatti arriverà il 26enne Christopher Lenz. Il difensore, che si svincolerà a giugno, ha firmato il contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2024.

Il Chelsea accelera per il rinnovo di contratto di Thiago Silva. Contatti in corso per prolungare fino al 2023, altri due anni oltre la scadenza o uno più opzione, situazione in via di definizione. C’è la volontà comune di proseguire insieme. Nelle prossime settimane può arrivare la fumata bianca.

Il mercato in entrata del Nizza non si fermerà al solo arrivo di Saliba dall'Arsenal. Il club francese, infatti, vuole ancora rinforzare il reparto arretrato e sta pensando di ingaggiare Jean-Clair Todibo: prestato dal Barcellona al Benfica, il centrale ex Tolosa non ha mai giocato in campionato con la squadra di Jorge Jesus, raccogliendo solo due presenze in Coppa. Facile quindi pensare che l'operazione possa andare in porto nei prossimi giorni, con il benestare dei catalani, che interromperebbero così con un anno e mezzo d'anticipo il prestito. Il giocatore è stato cercato nelle ultime finestre di trasferimento anche da Milan, Parma, Napoli, Lazio e Benevento.

Cambio di casacca per Felipe Avenatti (27). L'attaccante uruguaiano, ricordato in Italia per le esperienze con Ternana e Bologna, si trasferisce in prestito semestrale dallo Standard Liegi all'Anversa che, a fine stagione, potrà esercitare il diritto di riscatto.

L'Olympique Lione blinda Sinaly Diomandé. Il giovane difensore ivoriano, classe 2001, ha firmato un nuovo accordo col club di Ligue 1 fino al 30 giugno 2025. Per il talento dell'OL, solo in questa stagione, si contano già ben 16 presenze al centro della difesa.

Bloccato dai problemi finanziari e dal rinvio delle elezioni per il nuovo presidente, il Barcellona potrebbe perdere uno dei suoi principali obiettivi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, l'Arsenal avrebbe intenzione di ingaggiare Eric Garcia: il difensore piace molto a Mikel Arteta, che lo conosce bene avendolo allenato nel Manchester City. Anche il PSG sarebbe interessato al giovane spagnolo.