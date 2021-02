Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SI ACCENDE IL MERCATO DEI PORTIERI: IL BORUSSIA DORTMUND PUNTA SZCSESNY, L'INTER MUSSO O CRAGNO, LA LAZIO IL GIOVANE TRUBIN. MILAN, RIFIUTATE DUE OFFERTE PER HAUGE NONOSTANTE L'ESCLUSIONE DALLA LISTA EUROPEA. MKHITARYAN-ROMA, RINNOVO IN STALLO A CAUSA DI... RAIOLA. MAXI OLIVERA DI RITORNO A FIRENZE

Il Borussia Dortmund ha intenzione di acquistare un portiere di livello mondiale per la prossima stagione. In queste ore per il dopo-Burki è uscita l'indiscrezione circa un interessamento forte per Dragowski della Fiorentina. Il polacco piace, c'è stato un contatto, ma non è il primo nome sul taccuino dei dirigenti teutonici. Secondo quanto raccolto da TMW, la prima scelta è infatti Wojcech Szczesny della Juventus, ritenuto il portiere perfetto per migliorare il livello fra i pali. Situazione complicata, a meno che non parta un domino a giugno (con Donnarumma protagonista?) che a quel punto porterebbe i bianconeri a monetizzare per il numero uno.

L'errore di Handanovic contro la Juventus ha riaperto la questione portiere in casa Inter. Non era una priorità per i dirigenti nerazzurri, ma il rendimento del capitano interista spingerà Marotta e Ausilio a fare valutazioni approfondite in merito. Il primo nome in lista è Juan Musso e i rapporti con l'Udinese, aperti anche per la trattativa che prosegue per Rodrigo De Paul, potrebbero favorire la doppietta. Altrimenti c'è Alessio Cragno: con Giulini e il Cagliari ci sarà da riparlare di Nainggolan. Gli outsider invece sono Marco Silvestri dell'Hellas e Alex Meret del Napoli. A riportarlo è Tuttosport.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nel corso del mercato di gennaio Bayer Leverkusen e Southampton avevano avanzato una richiesta di prestito al Milan per Jens Petter Hauge, trovando però la porta sbarrata dal club milanista. Il giocatore, rilevato pochi mesi fa dal Bodo Glimt, è stato una delle scommesse vinte da Maldini e Massara e, nonostante sia stato tolto dalla lista presentata all'UEFA per l'Europa League, resta al centro dei piani rossoneri che potrebbero schierarlo con maggiore continuità in campionato.

Mino Raiola è la chiave della frenata sul possibile rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan con la Roma. Il club giallorosso ha fatto sapere all'attaccante di aver esercitato l'opzione di rinnovo automatico presente sul contratto, ma il giocatore potrebbe annullarla con un'ulteriore opzione che gli permetterebbe di interrompere il rapporto. Al momento l'armeno prende tempo e ci pensa, con la regia del suo procuratore, che presto, per bocca anche di Pinto, incontrerà i dirigenti romanisti per pianificare il futuro. A riportarlo è Il Messaggero.

All'interno dell'accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, Lotito ha previsto un bonus non solo per la zona Champions ma anche per lo Scudetto. Il bonus era previsto anche nel precedente accordo ma, se allora sembrava una trovata estemporanea, ora assume decisamente un'altra valenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Un’idea per la porta del futuro, la Lazio guarda in casa Shakhtar. Nel mirino Anatoliy Trubin, classe 2001. Non c’è ancora trattativa tra le parti, ma è un nome che piace ai biancocelesti per il futuro. Trubin si è messo in mostra in Champions League contro l’Inter raccogliendo consensi anche dagli uomini mercato nerazzurri. Ma la Lazio prende appunti, Anatoliy Trubin la nuova idea per il futuro.

Claudio Ranieri, se la Sampdoria dovesse continuare la propria stagione sulla falsa riga del girone d'andata, potrebbe presto iniziare a programmare il futuro dunque pensando anche alla firma del rinnovo di contratto per un altro anno. Il futuro del tecnico è legato a doppio filo anche a quello di Fabio Quagliarella, con Ferrero che ha con entrambi una sorta di gentlemen agreement per il prolungamento entro la fine della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Dopo il prestito annuale all'FC Juarez, squadra della prima divisione messicana, Maxi Olivera sta per fare ritorno a Firenze. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il terzino sinistro uruguaiano, infatti, rientrerà a breve alla Fiorentina e la dirigenza viola starebbe provando a cederlo entro il 15 febbraio in un campionato dove il calciomercato resta ancora aperto.

SCHELOTTO RIPARTE DAL RACING CLUB, LAZAAR HA RISOLTO IL CONTRATTO COL NEWCASTLE. PATO DICE NO ALL'IRAQ E SOGNA IL RITORNO IN EUROPA. IGHALO RAGGIUNGE BANEGA, BROBBEY-AJAX: SARÀ ADDIO

Attraverso i propri canali ufficiali, il Racing Club ha annunciato di aver ingaggiato Matias Ezequiel Schelotto. Il laterale, 31 anni, era libero da agosto dopo la scadenza del contratto con il Brighton. In Italia ha vestito le maglie di Inter, Sassuolo, Chievo e Atalanta, tra le altre.

Il Newcastle comunica sui suoi canali ufficiali di aver trovato un accordo con Achraf Lazaar per la risoluzione del contratto. L'ex terzino di Palermo e Benevento lascia dunque i Magpies dopo quattro anni e mezzo e una lunga serie di prestiti, che lo hanno portato a vestire anche le maglie di Cosenza e Sheffield United.

Un contatto, in Brasile, per proporre un'avventura a latitudini certamente non comuni. La dirigenza dell'Al Diwaniya, club iraqeno, ha proposto all'entourage e al giocatore un ruolo da star per Alexandre Pato. Il trentunenne, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è lusingato dalla proposta ma ha l'obiettivo di tornare in Europa. No all'Iraq, Pato si è liberato dal Sao Paulo proprio per cercare di riprendere la nuova storia nel Vecchio Continente. Extracomunitario, ora non è facile per il brasiliano trovare l'incastro giusto, seppur le sirene non manchino. Pato sogna un ritorno in Italia, ma anche in Spagna dove ha giocato col Villarreal o provare anche la Ligue 1. Occhio, però, perché non chiude la porta anche a un futuro in uno dei grandi campionati emergenti del mondo, la MLS.

Odion Ighalo è un nuovo giocatore dell'Al Shabab. L'attaccante nigeriano, 31 anni, dopo aver chiuso la sua parentesi al Manchester United, in prestito dallo Shanghai Shenhua, riparte dall'Arabia Saudita. Accordo fino al 2023 per il giocatore che in passato ha giocato anche in Italia, vestendo le maglie di Udinese e Cesena. Nella squadra saudita troverà come compagno d'avventura l'ex interista Ever Banega.

Nuovo prestito per Antonio Marin. Dopo la non entusiasmante esperienza con la maglia del Monza, il giovane esterno offensivo croato viene ceduto dalla Dinamo Zagabria alla Lokomotiva fino al termine della stagione.

L'Ajax ha reso noto in un comunicato ufficiale che Brian Brobbey lascerà il club a fine stagione. La dirigenza ha preso atto della decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Brobbey, 19 anni, sarebbe a un passo dal Lipsia.