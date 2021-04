Parmalive dopo l'attacco di Paratici a Lucarelli: "Meglio quando giocava col Marsala"

Parmalive ha dedicato quest'oggi un editoriale all'ultimo attacco di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, al suo collega Alessandro Lucarelli. Mercoledì sera prima della sfida tra le due squadre a Paratici era stato chiesto di replicare a Lucarelli, che s'era detto contrario alla Superlega. E Paratici in quella occasione rispose così: "Parlano tutti. E dico proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere anzitutto preparati, io non parlo di medicina con un professore che opera".

"Il ds juventino Paratici ha risposto con un filo di arroganza - si legge -. Forse voleva imitare Nanni Moretti ("io non parlo di cose che non conosco!"), ma non credo sia giusto trattare un altro addetto ai lavori (che peraltro è un potenziale interlocutore in sede di mercato) come se fosse qualcuno che viene da Marte. Forse, se la quasi totalità del mondo calcistico ha attaccato la proposta della Superlega (senza per questo inneggiare alla UEFA come baluardo di moralità), sarebbe il caso che i dirigenti della Juventus si facessero qualche domanda, invece di offendersi. Paratici io onestamente lo preferivo quando giocava per il Marsala o per il Brindisi. E non è una cosa che dico con ironia, mi sembra piuttosto evidente che quando si fa il proprio ingresso tra i potenti del calcio cambia il modo di pensare e di approcciarsi, talvolta dimenticando anche da dove si viene".