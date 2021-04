Parma, Lucarelli: "Chi crea una lega per ricchi non è uomo di sport e un pessimo imprenditore"

Ospite di Dazn, il vicedirettore sportivo del Parma Alessandro Lucarelli analizza così la disperata situazione dei crociati. Questo il pensiero del dirigente ducale in riferimento alla sconfitta di Cagliari: "Io mi auguro che la rabbia sia rimasta e la frustrazione anche, abbiamo buttato via una partita praticamente vinta, dobbiamo cercare di tirare fuori tutto quello che abbiamo finché la matematica non ci condanna. Superlega? Credo che un uomo che vuole diventare presidente di una squadra di calcio deve essere un uomo di sport, i cui valori principali devono essere competizione e meritocrazia. Creare una lega solo per ricchi credo sia una mossa da uomo non di sport e un pessimo imprenditore".