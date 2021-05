Record - Più vicino il riscatto di Joao Mario: un incentivo fiscale può favorire l'operazione

Emerge un nuovo fattore che potrebbe favorire il riscatto di Joao Mario da parte dello Sporting Lisbona. Secondo l'edizione odierna di Record, l'ostacolo legato all'ingaggio del portoghese potrebbe essere superato grazie ad un incentivo fiscale pari al 50%, valido per cinque anni e destinato a tutti i contribuenti registrati entro il 2015 che non abbiano risieduto nel Paese tra il 2016 e il 2018, e che vi abbiano fatto ritorno tra il 2019 e il 2020. In questa casistica rientra appunto il classe '93, attualmente in forza ai Leoes con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'approdo in Champions dei biancoverdi - aggiunge il quotidiano - sembra aver sbloccato la situazione, e nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo decisivo.