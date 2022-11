Repubblica - Inchiesta Juventus, il "Libro nero FP" con appunti di Cherubini può inguaiare il club

Anche il quotidiano la Repubblica torna a parlare dell'inchiesta Prisma riguardante la Juventus. E nello specifico viene raccontato come il quaderno di appunti di Federico Cherubini ritrovato durante le perquisizioni avesse anche un titolo: "Libro nero FP". Un elemento acquisito dagli inquirenti che ora, si legge, è diventato elemento d'accusa. Le critiche di Cherubini a Fabio Paratici sono varie, come testimoniano i virgolettati riportati dal quotidiano: "Giudizi e valutazioni cambiano ogni giorno", "Piano recupero bilancio disastroso, -forma +sostanza", "Come siamo arrivati qui?", sono solo alcuni degli appunti scritti. Fra questi anche "un utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali", che danno un "beneficio immadiato", ma costringono a un "carico ammortamenti" per gli anni successivi.

L'attuale uomo mercato poi si chiede e cita "acquisti senza senso" e investimenti "fuori portata (Kulusevski??)". Quindi l'accusa della "distruzione di una generazione: Kean, Spinazzola, Audero...".