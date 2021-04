Repubblica - Juve, se torna Allegri va via Paratici. Ma Pirlo non è già spacciato

Max Allegri in caso di addio di Andrea Pirlo, ma quest'ultimo non è ancora spacciato. 'Repubblica.it' tratteggia così le ultime sulla panchina della Juventus e spiega che mai come adesso le quotazioni di una conferma dell'attuale allenatore della Juventus sono al ribasso. Però - si legge - il suo destino non è già segnato perché Pirlo, dovesse vincere le ultime sei gare della stagione (conquistando così sia un posto nella prossima Champions League che la Coppa Italia) avrebbe a quel punto ottime possibilità di essere confermato.

Non sarà facile e per questo, ad oggi, Pirlo è più fuori che dentro. E in caso di cambio, in pole c'è Massimiliano Allegri. Due anno dopo il tecnico livornese ha già dato la sua disponibilità a tornare, a patto però di avere ampio potere decisionale sul mercato. "L'eventuale ritorno di Allegri - si legge - avrebbe come diretta conseguenza la fine, dopo undici anni, del rapporto con il capo dell'area tecnica Fabio Paratici".