Rush finale - Fiorentina, Eysseric si impunta per restare ma Kokorin può cambiare i suoi piani

L'esperienza di Valentin Eysseric non è stata certo esaltante come il giocatore si aspettava prima di arrivare in viola. Il francese, arrivato nel 2017 con il pesantissimo 10 sulle spalle, non è mai riuscito a imporsi e nonostante due prestiti al Nantes e all'Hellas Verona, attualmente è ancora a Firenze. 5 presenze e poco più di 200 minuti giocati in stagione sono il risultato della sua perseveranza, la sua voglia di giocarsi le proprie chance all'ombra della torre di Maratona. Anche nel corso di questo mese di gennaio, nonostante qualche proposta, su tutte quella del Crotone, la sua risposta è sempre stata negativa, in attesa di potersi giocare le opportunità alla corte di Prandelli.

Tra il dire e il fare c'è di mezzo...Kokorin - Dal mercato in entrata però, è arrivato un rinforzo che potrebbe metterlo ulteriormente ai margini, ovvero il russo Kokorin. L'ex Spartak arriva per coprire il ruolo di vice Ribery, che fino a questo momento, seppure saltuariamente, era stato affidato proprio ad Eysseric. Adesso lo spazio sarà ancora minore e non è da escludere che da qui al 1° febbraio, il ragazzo nato a Aix-en-Provence, non cambi idea sul valutare positivamente una nuova cessione in prestito per giocare con maggiore continuità rispetto a una seconda metà della stagione da passare in panchina.