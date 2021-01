Rush finale - Sfumato l'Eintracht, resta l'Everton la concorrente del Parma nella corsa a Zirkzee

Il Parma prosegue il proprio casting per il rifacimento del reparto offensivo e uno dei nomi più suggestivi trattati dai crociati è quello di Joshua Zirkzee. Attaccante classe 2001, nele scorse settimane sembrava vicinissimo al passaggio all’Eintracht Francoforte, ma il ritorno di Jovic dal Real Madrid ha di fatto portato alla fumata nera. Da qui l’inserimento del Parma, che però deve duellare con l’Everton di Carlo Ancelotti. L’olandese, non fosse altro per una prospettiva maggiore di minutaggio, avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento al Tardini, ma ancora le parti non hanno l’accordo: per farlo partire, il Bayern Monaco chiede una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Nel mezzo ai ragionamenti anche la questione formula: i ducali potrebbero accelerare soprattutto se i bavaresi dovessero accettare un prestito con diritto di riscatto.