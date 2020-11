Scadenza 2021. L'approfondimento di TMW sui possibili parametro zero del futuro

vedi letture

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Scadenza 2021. Calhanoglu talismano di Pioli, ma chiede 6 milioni: rinnovo in alto mare

Scadenza 2021. Alaba, sogno di mezza Europa. Il Bayern dice no alla richiesta monstre

Scadenza 2021. Milik, per ora ci hanno perso tutti. Roma vigile, altrimenti partirà a zero

Scadenza 2021. Khedira è sempre a Torino, il suo futuro no. Tre strade per dirsi addio

Scadenza 2021. Donnarumma, il rinnovo è dietro l'angolo. Il Diavolo sta nei dettagli

Scadenza 2021. Depay, sogno blaugrana solo rimandato? L’olandese piace anche in A

Scadenza 2021. Modric vuole rimanere al Real Madrid. Ora la palla alle merengues

Scadenza 2021. Alla fine ha vinto Messi, il futuro (anche del Barça) è nelle sue mani

Scadenza 2021. Il destino di Chiellini è la Juventus. In campo o dietro una scrivania

Scadenza 2021. Chi l'avrebbe mai detto? Ibrahimovic centrale per il Milan

Scadenza 2021. Sergio Ramos all'80% via dal Real. È l'erede di Thiago Silva?

Scadenza 2021. Il Genoa prova a blindare Rovella. Ma è già derby d’Italia

Scadenza 2021. Buffon per un altro anno? Altrimenti cambierà aria

Scadenza 2021. D’Ambrosio capitano silenzioso: il rinnovo è solo da annunciare

Scadenza 2021. Aguero deve meritarsi il rinnovo, il Manchester City non ha fretta

Scadenza 2021. Florian come la bella di Siviglia. E il Milan rischia di perderlo

Scadenza 2021. Ozil, epurato dall'Arsenal. Designated player o futuro in Turchia?

Scadenza 2021. Maksimovic con il tira e molla per il rinnovo. Gattuso lo vuole

Scadenza 2021. Hysaj, con Gattuso rinnovo più probabile. Ma il tempo sta per scadere

Scadenza 2021. Nkoulou, il leader rimasto con il cerino in mano. Forse rinnova

Scadenza 2021. Di Maria, il PSG ha parlato chiaro. Ma Inter e big spagnole sono alla finestra

Scadenza 2021. Diego Costa, inceppato ma pronto a ripartire. Lontano da Luis Suarez?

Scadenza 2021. Llorente, a gennaio addio a Napoli. E l'Athletic questa volta può farcela