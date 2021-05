Skysports - Lo United punta Romero e l'Atalanta fissa il prezzo: 40 milioni di euro

Cristian Romero nel mirino del Manchester United. Attualmente ancora di proprietà della Juventus il difensore argentino - costato all'Atalanta due milioni di euro per un prestito biennale - potrà essere riscattato dalla stessa Dea per un prezzo già fissato, 16 milioni di euro.

Ma oggi dopo una stagione esaltante agli ordini di Gasperini il suo valore è già molto più alto e i red devils - riporta Skysports - stanno valutando il suo nome per rinforzare la difesa. Il prezzo che oggi fa la Dea di Romero è 40 milioni di euro, le alternative che lo United sta valutando sono Sven Botman (Lille) e Jules Kounde (Siviglia).