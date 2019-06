Speciale Coppa d'Africa - Stasera il via! Tutto quello che c'è da sapere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Coppa d'Africa al via, 32esima edizione. Per la prima volta il torneo accoglierà 24 squadre. Caccia al Camerun campione in carica, con l'Egitto, sconfitto proprio dai "Leoni Indomabili" due anni fa in finale a riprovarci, stavolta davanti al proprio pubblico.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sulla competizione:

