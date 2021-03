Speciale panchine - Il bilancio di Gattuso al Napoli: la volata finale prima dell'addio

vedi letture

Stagione estremamente particolare e travagliata per Rino Gattuso e la volata finale, che mette in palio un posto in Champions, inciderà fortemente sul bilancio della sua esperienza napoletana. Al momento infatti il tecnico del Napoli è un tema decisamente polarizzante, che divide fortemente la piazza partenopea o porta a giudizi diversi in base alla varie fasi della stagione. Del resto vale persino per Aurelio De Laurentiis, passato dalla soddisfazione di inizio stagione - col rinnovo pronto per essere firmato - al malumore sfociato nel post-Verona in una serie di contatti con altri allenatori e che porteranno in ogni caso all'addio di Gattuso.

La prima parte dell'avventura di Gattuso a Napoli è stata senza alcun dubbio estremamente positiva. Subentrato in una situazione difficile, in campo e fuori, il tecnico ha col passare delle settimane portato la squadra fuori dalla burrasca, riuscendo a trasmettere fiducia fino a trascinarla al successo in Coppa Italia. Un trofeo che è valso anche un posto in Europa League e rimandato i giudizi su alcune incertezze nel finale di campionato, considerando la distanza ormai incolmabile dalla zona Champions e di conseguenza poche motivazioni per il finale di stagione.

La stagione in corso invece è stata finora una serie infinita di alti e bassi con l'enorme attenuante degli infortuni, a partire da quelli di Osimhen e Mertens che hanno spezzato l'ottimo inizio di campionato. Poi, probabilmente, nelle difficoltà Gattuso non è riuscito a dare il meglio di se, trasmettendo insicurezza con un calcio difensivo che club e piazza non hanno digerito. Non ha convinto anche la gestione della rosa, con qualche infortunio di troppo dovuto all'eccessivo utilizzo di alcuni elementi, ed una Europa League sofferta sin dal girone per poi uscire contro il modesto Granada. La rinascita delle ultime due gare con Milan e Roma, anche sul piano del gioco, può segnare la svolta nella corsa Champions e cambiare i giudizi prima dell'addio che sembra in ogni caso già scritto.