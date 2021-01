Sportmediaset - PSG su Dybala in caso di addio a Neymar o Mbappé. La Juve parte da 70 milioni

Il futuro di Paulo Dybala non è ancora stato scritto. L'argentino, attualmente infortunato, non ha ancora dato l'ok al rinnovo di contratto proposto dalla Juventus e così le big d'Europa continuano ad avere i radar puntati su di lui. Soprattutto, racconta SportMediaset, sulla Joya ci sarebbe con forza il PSG col tecnico Mauricio Pochettino come suo primo sponsor. L'operazione ovviamente avrebbe vista sull'estate, quando i transalpini potrebbero salutare uno fra Neymar e Mbappé. Per la sostituzione Pochettino avrebbe indicato proprio Dybala come suo primo obiettivo, con la Juventus che inizierebbe a valutare le eventuali offerte solo partendo da una base d'asta di 70 milioni di euro.