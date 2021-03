Sprofondo Cina - Un mercato quasi inesistente. E gran parte dei big hanno detto addio

Un'inchiesta in più capitoli su Tuttomercatoweb.com che parte dallo stop agli investimenti di Suning passando dal crollo del calcio cinese e alle sue prospettive. O fallimento.

A fine marzo si chiuderà il calciomercato cinese. Ma che sessione è stata questa, in epoca di pandemia, con le frontiere chiuse, con la Cina che sta ripartendo ma dove è quasi impossibile entrare? In caso di visto, non facile da ottenere in queste settimane, chi arriva viene prelevato in aeroporto e portato per tre settimane (a proprie spese) in una stanza di un hotel. Successivamente, dopo la quarantena, una settimana di isolamento domiciliare. Un mese, in pratica, che rende infattibile ogni tipo di trasferimento e questo va aggiungersi alla pesantissima spending review o alle chiusure dei club.

Che mercato è stato? Il Jiangsu ha chiuso le attività e per adesso ha trovato l'accordo per liberare alcuni giocatori come Alex Teixeira e Ivan Santini, oltre al tecnico Olaroiu. Il Guangzhou FC è fermo nelle entrate e in uscita ha dato solo in prestito alcuni giocatori locali più la conferma di Ricardo Goulart all'Hebei. Non è arrivato nessun nome importante al Beijing che si è limitato a prendere dalla Dinamo Mosca un centrale bosniaco come Toni Sunjic e cederlo all'Henan. Via i tantissimi soldi di ingaggio di Hulk, lo Shanghai Porto ha acquistato proprio in queste ore un difensore dall'Osijek come Ante Majstorovic e Aaron Mooy dal Brighton. Lo Shandong Taishan ha preso dei giocatori da Corea e Giappone, Son e Leonardo, liberando Graziano Pellè. Lo Shanghai Shenhua a sua volta ha liberato Stephan El Shaarawy, Fidel Martinez e Odion Ighalo, la spesa più importante è stata del Tianjin Teda per Tiquinho Soares dal Porto. Poi tutti via: Eran Zahavi, Yannick Carrasco, Salomon Rondon, la Cina ha detto addio alle stelle. E chiuso i rubinetti al mercato.