Tuttosport - Inter, per Suning 250 milioni in prestito da Goldman Sachs. Ma niente trionfalismi

Nel giorno in cui il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato la semestrale, Suning ha ribadito che “continuerà a garantire al club il mai mancato supporto finanziario”. La nota mandata all’Ansa trae linfa dalla svolta nella caccia al finanziatore: fino a pochi giorni fa, la partita sembrava essere ristretta tra Fortress Investiment Group e King Street Capital Management, sottolinea Tuttosport nella sua analisi, ma alla fine Suning avrebbe - nulla di ufficiale trapela in tal senso - deciso di affidarsi a Goldman Sachs che, tramite un prestito ponte da 250 milioni totali in più tranche garantirebbe ossigeno al club, in attesa che si palesi un compratore in grado di soddisfare le richieste di Suning che per l’Inter chiede un miliardo di euro.

Nessun trionfalismo - Il pagamento al Real Madrid della prima rata per Hakimi (13 milioni) e quello degli stipendi di gennaio sarebbero i primi effetti collaterali dell’entrata in scena di Goldman Sachs, ma questo - continua Tuttosport - non va comunque accolto con trionfalismo, considerato che in mesi fondamentali per programmare il futuro, chi è deputato ad allestire l’Inter che verrà, resterà sempre nel limbo, in attesa che Suning passi la mano, a meno di una (altamente improbabile) inversione di rotta legata a nuovi scenari politici in Cina.