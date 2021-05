Valzer degli allenatori - Inzaghi e un rinnovo infinito. La prossima settimana sarà quella giusta?

"Tra 8/9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e di ciò che non è andato e cosa è andato, sempre con la massima tranquillità". Parola di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio il cui rinnovo è oramai diventato un tormentone. Da settimane, anzi mesi, l'accordo per la sua permanenza alla Lazio sembra in dirittura d'arrivo. Ma puntualmente l'incontro decisivo col presidente Lotito non viene calendarizzato. Logico, quindi, che col passare dei giorni aumentino anche i dubbi. Per Inzaghi la Lazio resta la priorità e per la Lazio il tecnico è ancora il primo nome, anche se qualche altro ragionamento sarà stato fatto. Il calendario adesso prevede il derby, partita che conta a prescindere dalla classifica, poi il recupero col Torino e la chiusura in casa del Sassuolo. Ma già prima di quell'ultima giornata la Lazio avrà quasi certamente chiaro il proprio piazzamento e quindi le prospettive future. Argomenti in più da mettere sul tavolo e che le parti peseranno per capire se firmare quell'accordo che sembrava pronto già diversi mesi fa o se salutarsi definitivamente. Il tutto con la "massima tranquillità", come ammesso dallo stesso tecnico. Alternative? La pista Juventus, da mesi attenta alle evoluzioni. Anche se oggi per il club bianconero non sembra la priorità.