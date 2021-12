Ibrahimovic: "Leao si è convinto da solo a correre, io non ci sono riuscito. Ora è esploso"

"Ora sono molto concentrato. So cosa serve per caricarmi. Ho responsabilità davanti ai miei compagni. Loro mi guardano perchè parlo in campo e nello spogliatoio". Parla così l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nell'intervista a Radio Deejay: "Si sentono protetti ma devono prendersi le loro responsabilità e crescere. Leao si è convinto da solo a correre però, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo ma nel precampionato è esploso e partito da solo".