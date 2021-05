Il bilancio di Cosmi: "I rimpianti ci sono, ma col mio staff qui ho fatto un lavoro straordinario"

È già vigilia di campionato in casa Crotone e mister Serse Cosmi, al termine della rifinitura odierna, ha risposto alle domande inviate dai giornalisti per presentare il match di domani (ore 15) in casa del Benevento, valido per la penultima giornata della Serie A. "I rimpianti ci sono. Io e il mio staff abbiamo fatto un lavoro straordinario a mio giudizio perché sia sotto l’aspetto professionale che umano abbiamo dato tutto quello che eravamo in grado di dare. La squadra quasi sempre sull’aspetto del gioco si è espressa in maniera notevole", le dichiarazioni del tecnico rossoblù.