Il casting per l'esterno della Roma: fiducia su Montiel ma resiste Frimpong

Si muove lentamente il mercato della Roma, in cerca di un esterno destro per la difesa. Gonzalo Montiel del River Plate pareva trattativa fatta ma il club argentino quando la fumata bianca era dietro l'angolo, ha alzato le pretese, puntando al rinnovo del terzino. Il giocatore ha l'intesa con la Roma che però non vuole attendere e allora si sta cautelando con altre ipotesi: su tutte Jeremie Frimpong, 2000 del Celtic Glasgow, abile a giocare su entrambe le fasce. Difficile per questioni di costi Zeki Celik del Lille ma non impossibile. I nomi sono tre, al momento, mentre per Bryan Reynolds la strada tracciata verso Benevento e Juventus pare definita.