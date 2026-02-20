Il Como non rinuncia mai a Nico Paz: due partite saltate su 63. E i precedenti non sorridono

Nico Paz più altri dieci. Perché se c’è un giocatore a cui Cesc Fabregas non ha mai pensato di rinunciare in questa stagione e mezza alla guida del Como in Serie A, è proprio il talento argentino. Eppure domani il tecnico spagnolo dovrà fare di necessità virtù, perché l’ammonizione rimediata contro il Milan costringerà il numero 10 a saltare la trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un’assenza che pesa come un macigno.

Perché Nico Paz non è solo qualità, è diventato il faro della squadra. Anche in un momento di leggera flessione – culminato con il rigore fallito allo scadere contro l’Atalanta e quelle lacrime che hanno raccontato tutta la sua voglia di incidere – i numeri restano straordinari: 10 gol tra campionato e Coppa Italia e 6 assist. Numeri da leader vero, per un classe 2004 che gioca con personalità da veterano.

Senza di lui, il Como tende a smarrire riferimenti, nonostante l’abbondanza di talento a disposizione di Fabregas. Le scelte parlano chiaro: quest’anno sempre titolare, 24 presenze dal primo minuto su 25 e una sola volta partito dalla panchina. Anche nella scorsa stagione le esclusioni si contano sulle dita di una mano: fuori non al meglio contro il Milan e per squalifica contro l’Empoli. Il bilancio? Sconfitta 1-2 contro i rossoneri e 1-1 contro l’Empoli. Coincidenze? Forse. Ma i fatti raccontano una verità semplice: quando Nico Paz non c’è, il Como perde molto più di un giocatore. Perde il suo punto di riferimento.