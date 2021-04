Il contratto di Vlahovic tiene in ansia la Fiorentina. Club presto al lavoro per il rinnovo

Per Dusan Vlahovic è tutta una questione di numeri. Dal punto di vista dei gol ma anche dei milioni che i vari club sono già disposti a mettere sul piatto per accaparrarsi il giocatore. In Europa - sottolinea il Corriere dello Sport - diverse pretendenti sarebbero infatti pronte a battagliare, in una vera e propria asta. Sotto l’aspetto economico la Fiorentina potrebbe strusciarsi le mani, pensando di poter mettere in cassa una cinquantina di milioni, ma sul piano tecnico perderlo, dopo averlo lanciato e cresciuto, sarebbe una beffa. Presto inizieranno i discorsi sul futuro e sul contratto, che scade nel giugno 2023, e per non farselo sfuggire sarà necessario un planning convincente della Fiorentina.