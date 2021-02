Il ct Mancini: "Certo che Pirlo può allenare. Scudetto? L'Inter la vedo molto bene"

Roberto Mancini difende il collega Andrea Pirlo. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Tiki-taka', l'attuale commissario tecnico della Nazionale s'è così espresso sull'allenatore della Juventus, alla sua prima esperienza da tecnico: "Certamente Pirlo può fare l’allenatore. E’ chiaro che è all'inizio e può avere delle difficoltà perché è diverso rispetto a giocare. Ci vuole un po’ di tempo per entrare nel ruolo dell’allenatore ma questa cosa è normale”.

Mancini ha poi detto la sua su una corsa Scudetto che dopo 20 giornate appare quantomai equilibrata: "L’Inter la vedo molto bene e penso che questo possa essere un anno importante. Il campionato è molto aperto anche perché è un anno talmente particolare e molte squadre sono in corsa. L’Inter ha trovato una buona quadratura, è una squadra forte. Poi ovviamente nelle piazze più grandi dove sei obbligato a vincere, come alla Juve, al Milan e all’Inter ottenere risultati è più difficile. Il Milan è meritatamente in testa e Ibrahimovic anche a 40 anni sta facendo benissimo. Riesce a gestire le sue forze e sono molto contento per lui”.