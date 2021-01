Il ds del Marsiglia su Milik: "È tra i migliori in Europa, ma in questo mercato vince la calma"

vedi letture

Pablo Longoria, ds del Marsiglia, ancora preferisce non sbilanciarsi sul nome di Arkadiusz Milik del Napoli per il quale però la trattativa è in fase più che avanzata. "E' un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo. Sanson in Premier? Ogni giorno si parla di Morgan, in ogni sessione. E' un ottimo giocatore, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto, dei rumors non voglio parlare", ha detto a Telefoot.