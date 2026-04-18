Il fratello di Kean: "Moise ha la tibia messa male, per recuperare dovrebbe star fermo 2-3 mesi"

Intervenuto nel corso di una trasmissione Twitch, Giovanni Kean ha parlato del fratello, attaccante della Fiorentina al centro delle polemiche dopo la diatriba con Pengwin:

"Ci sono cose di cui la gente parla senza conoscere le reali condizioni. Moise ha la tibia messa veramente male, per recuperare del tutto dovrebbe star fermo 2-3 mesi e invece gioca con le infiltrazioni, perché vuole dare una mano facendo la sua parte. Inoltre è ancora scosso per il Mondiale mancato: sta provando tanta amarezza, era un sogno che aveva fin da bambino".