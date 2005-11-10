Napoli, se parte Anguissa occhio a Gabriel Sara. E in difesa gli azzurri dicono no ad uno scambio

In attesa che Massimiliano Allegri si liberi dal Milan e possa finalmente iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli, i dirigenti del club azzurro stanno già muovendosi sul mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo è sempre quello: pochi colpi, ma buoni. Difficilmente la squadra verrà rivoluzionata e i tanti ritorni dai prestiti - Lang e Marin in primis -, potrebbero diventare dei "nuovi acquisti".

Detto ciò, non è che i partenopei staranno a guardare, anzi. La difesa verrà sicuramente rinforzata visto l'ultima stagione non particolarmente scintillante. Il preferito continua ad essere lo spagnolo Mario Gila, in uscita dalla Lazio. I biancocelesti avrebbero provato a chiedere Alessandro Buongiorno come contropartita tecnica per uno scambio secco ma il Napoli ha fatto muro perché considera l'ex Torino uno dei pilastri su cui costruire il proprio futuro.

A centrocampo tutto ruota intorno al rinnovo di Lobotka e soprattutto alle offerte che arriveranno per Anguissa. Il camerunense potrebbe partire visto che ha tantissimi estimatori in Turchia, Galatasaray in primis. A fare il percorso inverso occhio che non sia Gabriel Sara, mediano dei giallorossi di Istanbul che è riuscito a strappare una chiamata dal Brasile di Ancelotti e andrà al Mondiale. Lo riferisce Il Mattino.