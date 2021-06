Il futuro di Raspadori? Carnevali: "Resterà al Sassuolo al 100%. Non ascolteremo offerte"

Nella sua intervista a Tuttosport, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Giacomo Raspadori: "Non ha prezzo, nel senso che non lo vogliamo cedere. Puntiamo sui giovani e si deve consacrare con noi. Raspadori resterà al cento per centro, non ascolteremo neanche eventuali proposte per lui. Per gli altri invece vedremo in base alle offerte che arriveranno".