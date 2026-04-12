Il gol che arriva dalla panchina: assist di Messias, segna Ekuban. 2-1 Genoa sul Sassuolo
TUTTO mercato WEB
Cambia ancora il punteggio a Marassi. Il Genoa torna in vantaggio sul Sassuolo in questo finale di match. Percussione sul lato destro dell’area di Messias liberato dal colpo di tacco di Sabelli. Il 10 rossoblù serve Caleb Ekuban che spinge il pallone alle spalle di Muric.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Genoa, Ostigard: "Malen è l'attaccante che mi ha messo più in difficoltà. Con Pinamonti ho vinto io"
Serie B
Serie C
Serie C, risultati della 36ª giornata: vince la Juve NG. Ternana sprecona, il Perugia acciuffa le Fere
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"