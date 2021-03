Il Daily Mail punge Agnelli: "Vuole cambiare la Champions ma non vince nemmeno con CR7"

L'ennesimo fallimento europeo della Juventus è anche una sconfitta per Andrea Agnelli, che da anni sta spingendo per una riforma della Champions League e che nell'ultima settimana ha espresso fiducia sulla possibilità di un rinnovamento a partire dal 2024. I suoi piani, però, si scontrano con i risultati ottenuti dai bianconeri in campo continentale; come sottolinea il Daily Mail, "Agnelli spinge per la riforma ma a quanto pare non riesce a costruire una squadra in grado di vincere effettivamente la Champions. Anche ingaggiare Cristiano Ronaldo, il serial winner, non è servito".