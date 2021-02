Il Liverpool non molla De Paul: Klopp prepara il nuovo assalto per l'estate

Non si interrompono i rumors sul futuro in Inghilterra di Rodrigo De Paul. Il tabloid britannico The Sun torna con forza sul nome dell'argentino dell'Udinese come grande obiettivo per il mercato estivo di Jurgen Klopp. Il prezzo fissato dal club di Pozzo sarebbe di circa 30 milioni di sterline.