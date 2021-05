Il mercato non rivoluzionerà la Dea: nessuna cessione illustre, Gasp cerca un portiere

Nessuna rivoluzione, perché ormai l'Atalanta è a tutti gli effetti una big del calcio italiano. E così sarà difficile portar via da Bergamo i gioielli di Gasperini: da Gosens a Muriel, fino a Zapata e Malinovskyi, non ci saranno cessioni se non per cifre irrinunciabili. Diverso, invece, è il discorso per altri giocatori: come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non porrebbe un freno alla cessione dei portieri e di Josip Ilicic. Caldara tornerà al Milan, Lammers e Sutalo potrebbero invece essere prestati e non sarà un problema trovare buone sistemazioni.